Харьковчанам предлагают сменить профессию при помощи иностранных доноров

О возможностях, которые предоставляет программа «От обучения к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп», сообщили в Харьковском горсовете.

«Программа позволяет бесплатно пройти переквалификацию или повысить квалификацию в соответствии с потребностями бизнеса в производственной или сервисной сфере. Обучение будет проходить по адаптированным программам с акцентом на практические навыки. Подготовка охватывает более 15 специальностей, в том числе сварщика, электрика, водителя, механика, монтажника, логиста, садовода, администратора, медработника по уходу и др. Программа ориентирована на содействие трудоустройству, в частности женщин, и повышение престижа профессий, традиционно считающихся «мужскими», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Реализует программу Фонд развития предпринимательства при поддержке ЕС, Германии, Польши, Эстонии и Дании в рамках Мультидонорской инициативы «Skills4Recovery», реализуемой GIZ и Solidarity Fund PL.

Читайте также: Что происходит на рынке труда Харькова после ударов БпЛА по бизнесу

Поучаствовать могут как люди, которые ищут работу, так и предприятия, нуждающиеся в повышении квалификации или переквалификации сотрудников.

Подробная информация о программе — тут.

Для участия необходимо заполнить анкету — по ссылке.

Сроков окончания набора организаторы не обозначили.