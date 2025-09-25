Харьковчанам предлагают сменить профессию при помощи иностранных доноров
О возможностях, которые предоставляет программа «От обучения к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп», сообщили в Харьковском горсовете.
«Программа позволяет бесплатно пройти переквалификацию или повысить квалификацию в соответствии с потребностями бизнеса в производственной или сервисной сфере. Обучение будет проходить по адаптированным программам с акцентом на практические навыки. Подготовка охватывает более 15 специальностей, в том числе сварщика, электрика, водителя, механика, монтажника, логиста, садовода, администратора, медработника по уходу и др. Программа ориентирована на содействие трудоустройству, в частности женщин, и повышение престижа профессий, традиционно считающихся «мужскими», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Реализует программу Фонд развития предпринимательства при поддержке ЕС, Германии, Польши, Эстонии и Дании в рамках Мультидонорской инициативы «Skills4Recovery», реализуемой GIZ и Solidarity Fund PL.
Читайте также: Что происходит на рынке труда Харькова после ударов БпЛА по бизнесу
Поучаствовать могут как люди, которые ищут работу, так и предприятия, нуждающиеся в повышении квалификации или переквалификации сотрудников.
Сроков окончания набора организаторы не обозначили.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: навчання, обучение, программа, работа, робота, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанам предлагают сменить профессию при помощи иностранных доноров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 17:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возможностях, которые предоставляет программа «От обучения к трудоустройству: профессиональное обучение для женщин и других целевых групп», сообщили в Харьковском горсовете".