єОселя: програму пільгової іпотеки розширили
Пресслужба Кабміну України поінформувала, що мобілізовані військовослужбовці матимуть змогу скористатися держпрограмою “єОселя” на нових умовах.
“Відтепер в межах програми й ті, хто служить за контрактом, і мобілізовані – можуть взяти іпотечний кредит за найнижчою процентною ставкою – 3%”, – повідомили в КМУ.
Зміни до програми внесли постановою Кабміну №856. Вони передбачають таке:
- Зниження ставки для мобілізованих військових. Раніше взяти кредит на житло під 3% річних могли медики, педагоги, науковці, військові за контрактом та правоохоронці. Для мобілізованих військовослужбовців діяли базові умови – 7% річних. Тепер вони також можуть взяти кредит на житло за ставкою 3% річних.
- Обмеження найбільшої площі житла. Встановлено верхні ліміти площі для запобігання придбанню надмірно великого житла. Максимально допустима загальна площа житла, яке можна придбати через єОселю: для квартири – не більш як 115,5 м², для будинку – не більш як 125,5 м². Ці ліміти фіксовані та застосовуються незалежно від того, скільки людей у сім’ї.
В уряді розраховують, що такі зміни збільшать кількість учасників програми та стимулюватимуть розвиток будівництва в Україні.
“Доступна іпотека “єОселя” вже допомогла 21 864 українським родинам придбати власне житло. Загальний обсяг виданих кредитів сягає 37,4 млрд грн. Зокрема житло за програмою придбали 6 438 військових за контрактом і ветеранів”, – повідомили в Кабміні.
