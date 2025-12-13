єОселя: програму пільгової іпотеки розширили

Пресслужба Кабміну України поінформувала, що мобілізовані військовослужбовці матимуть змогу скористатися держпрограмою “єОселя” на нових умовах.

“Відтепер в межах програми й ті, хто служить за контрактом, і мобілізовані – можуть взяти іпотечний кредит за найнижчою процентною ставкою – 3%”, – повідомили в КМУ.

Зміни до програми внесли постановою Кабміну №856. Вони передбачають таке:

Зниження ставки для мобілізованих військових. Раніше взяти кредит на житло під 3% річних могли медики, педагоги, науковці, військові за контрактом та правоохоронці. Для мобілізованих військовослужбовців діяли базові умови – 7% річних. Тепер вони також можуть взяти кредит на житло за ставкою 3% річних. Обмеження найбільшої площі житла. Встановлено верхні ліміти площі для запобігання придбанню надмірно великого житла. Максимально допустима загальна площа житла, яке можна придбати через єОселю: для квартири – не більш як 115,5 м², для будинку – не більш як 125,5 м². Ці ліміти фіксовані та застосовуються незалежно від того, скільки людей у ​​сім’ї.

В уряді розраховують, що такі зміни збільшать кількість учасників програми та стимулюватимуть розвиток будівництва в Україні.

“Доступна іпотека “єОселя” вже допомогла 21 864 українським родинам придбати власне житло. Загальний обсяг виданих кредитів сягає 37,4 млрд грн. Зокрема житло за програмою придбали 6 438 військових за контрактом і ветеранів”, – повідомили в Кабміні.