Третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей і дорослих запрацював у Харкові

Новий центр надаватиме психологічно-педагогічну, корекційну та розвивальну допомогу всім нужденним, без вікових обмежень, повідомляє Харківська міськрада.

У центрі облаштовані 14 функціональних приміщень, басейн, пандус, укриття, повідомила директор комунального закладу Тетяна Васильченко. З підопічними працюватимуть практичні психологи, дефектолог, логопед, реабілітолог, вчитель лікувальної фізкультури.

Заклад створили з огляду на високий попит мешканців Новобаварського та Холодногірського районів. Такі ж центри вже функціонують у Салтівському та Шевченківському районах.

Проєкт реалізували коштом міського бюджету за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», чеської гуманітарної організації «Людина в біді», а також АТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».