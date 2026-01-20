Третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей і дорослих запрацював у Харкові
Новий центр надаватиме психологічно-педагогічну, корекційну та розвивальну допомогу всім нужденним, без вікових обмежень, повідомляє Харківська міськрада.
У центрі облаштовані 14 функціональних приміщень, басейн, пандус, укриття, повідомила директор комунального закладу Тетяна Васильченко. З підопічними працюватимуть практичні психологи, дефектолог, логопед, реабілітолог, вчитель лікувальної фізкультури.
Заклад створили з огляду на високий попит мешканців Новобаварського та Холодногірського районів. Такі ж центри вже функціонують у Салтівському та Шевченківському районах.
Проєкт реалізували коштом міського бюджету за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», чеської гуманітарної організації «Людина в біді», а також АТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».
