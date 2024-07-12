Шестеро людей під час евакуації підірвались на розтяжці у селі на Харківщині

Вранці 12 липня шестеро людей під час евакуації через лісосмугу підірвалися на розтяжці, яку залишили по собі росіяни, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Інцидент стався у селі Стариця Вовчанської громади. У трьох постраждалих гостра реакція на стрес, ще у трьох — вибухові поранення.