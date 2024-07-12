Шестеро людей під час евакуації підірвались на розтяжці у селі на Харківщині
Вранці 12 липня шестеро людей під час евакуації через лісосмугу підірвалися на розтяжці, яку залишили по собі росіяни, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Інцидент стався у селі Стариця Вовчанської громади. У трьох постраждалих гостра реакція на стрес, ще у трьох — вибухові поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 12:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 липня шестеро людей під час евакуації через лісосмугу підірвалися на розтяжці, яку залишили по собі росіяни, повідомила Харківська обласна прокуратура.".