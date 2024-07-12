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Шесть человек подорвались на растяжке в селе Харьковской области

Происшествия 12:43   12.07.2024
Оксана Якушко
Шесть человек подорвались на растяжке в селе Харьковской области

Утром 12 июля шесть человек во время эвакуации через лесополосу подорвались на растяжке, которую оставили после себя россияне, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел в селе Старица Волчанской громады. У троих из пострадавших острая реакция на стресс, у троих — взрывные ранения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 июля шесть человек во время эвакуации через лесополосу подорвались на растяжке, которую оставили после себя россияне, сообщила Харьковская областная прокуратура.".