Шесть человек подорвались на растяжке в селе Харьковской области

Утром 12 июля шесть человек во время эвакуации через лесополосу подорвались на растяжке, которую оставили после себя россияне, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел в селе Старица Волчанской громады. У троих из пострадавших острая реакция на стресс, у троих — взрывные ранения.