Саперы показали, что ждет харьковчан на дачах (фото)

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования опубликовали фотоотчет о том, как проводят выходные.

Разминирование в Харьковской области не останавливается и в выходные дни. Кроме дорог и инженерных коммуникаций, саперы проверяют и территории частных домовладений, а также дачные поселки. Ранее полиция не раз предупреждала харьковчан и жителей области об опасности, которая подстерегает на дачах. И опубликованные фото только подтверждают: «освободители» заминировали все, вплоть до плодовых деревьев в садах.

«И снова незаметная опасность — растяжка… Там, где есть люди и там, где они ее не заметят», — подписали фото на странице Межрегионального центра.

«Саперы не зря присылают такие фото – это предупреждение! Предупреждение об опасности и призыве быть внимательными и соблюдать правила безопасности!» — акцентировали в центре.