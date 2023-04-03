Саперы показали, что ждет харьковчан на дачах (фото)
Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования опубликовали фотоотчет о том, как проводят выходные.
Разминирование в Харьковской области не останавливается и в выходные дни. Кроме дорог и инженерных коммуникаций, саперы проверяют и территории частных домовладений, а также дачные поселки. Ранее полиция не раз предупреждала харьковчан и жителей области об опасности, которая подстерегает на дачах. И опубликованные фото только подтверждают: «освободители» заминировали все, вплоть до плодовых деревьев в садах.
«И снова незаметная опасность — растяжка… Там, где есть люди и там, где они ее не заметят», — подписали фото на странице Межрегионального центра.
«Саперы не зря присылают такие фото – это предупреждение! Предупреждение об опасности и призыве быть внимательными и соблюдать правила безопасности!» — акцентировали в центре.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования опубликовали фотоотчет о том, как проводят выходные".