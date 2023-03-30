«Отложите поездки»: главный следователь Харьковщины записал обращение (видео)
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов обратился к жителям региона с призывом не посещать привычные места отдыха и кладбища на деоккупированных территориях из-за опасности подорваться на вражеских минах.
Видео он опубликовал на своей Facebook-странице.
«К сожалению, даже после деоккупации наши люди продолжают гибнуть из-за российской армии. У нас рекордное количество жертв от мин на деоккупированных территориях. А это потому, что враг оставил после себя очень много смертельно опасных ловушек. И почти каждый день кто-то из гражданских подрывается на мине, теряет здоровье или даже жизнь. И почти везде — в лесах, на кладбищах, возле водоемов — если вы идете пешком, едете на автомобиле — риск наткнуться на мину на деоккупированных территориях просто огромен. И поэтому я обращаюсь к каждому из вас. Чтобы очистить эти территории, понадобится реально очень много времени. Поэтому не рискуйте. Я прошу всех. Отложите свои поездки в лес, выезды на пикники, посещение захоронений. Поверьте, жизнь того стоит», — подчеркнул Болвинов.
Видео: Сергей Болвинов
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов обратился к жителям региона с призывом не посещать привычные места отдыха и кладбища на деоккупированных территориях из-за опасности подорваться на вражеских минах.".