Будем не пускать физически — Тимошко желающим посетить кладбища на Харьковщине

Правоохранители ожидают, что несмотря на предостережения об опасности наткнуться на вражескую мину или боеприпас жители Харьковской области все равно поедут на кладбища на поминальные дни после Пасхи. Работники полиции готовятся дежурить и не пускать туда людей.

Об этом начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал на брифинге.

«В сельской местности кладбища очень редко ограждены забором. Мы не можем физически выставить полицейского возле каждого кладбища, хотя будем пытаться их перекрыть. Такие задания получат начальники райотделов: выставлять людей как минимум на субботу-воскресенье возле кладбищ и просто не пускать физически. Тут мы будем разворачивать и не пускать», — предупредил Тимошко.

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В то же время, добавил он, правоохранители получат указание сопровождать захоронения в эти дни.

«Кто-то хочет похоронить родственника, отца рядом с матерью, например. Мы не забываем, что такое возможно. Будем идти максимально навстречу», — заверил Тимошко.

По данным начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александра Волобуева, на освобожденной территории региона насчитывается 786 кладбищ, которые считаются потенциально заминированными — как вручную, так и дистанционно. Проверить все из-за большой площади пока невозможно, констатировал он.

Волобуев привел статистику: после деоккупации на территории региона уже произошло 137 случаев подрыва гражданских на взрывоопасных предметах. Погибли 24 человека и получили ранения 113.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе приняли решение о запрете посещать кладбища во время пасхальных праздников. Ограничения в первую очередь касаются населенных пунктов, которые были оккупированы и где происходили активные боевые действия. Территории заранее определят местные органы власти.