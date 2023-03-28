Будемо не пускати фізично – голова поліції Харківщини охочим відвідати цвинтар
Правоохоронці очікують, що попри застереження щодо небезпеки натрапити на ворожу міну чи боєприпас мешканці Харківської області все одно поїдуть на кладовища в поминальні дні після Великодня. Працівники поліції готуються чергувати на цвинтарях, аби не пускати туди людей.
Про це начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів на брифінгу.
“У сільській місцевості кладовища дуже рідко огороджені парканом. Ми не можемо фізично виставити поліцейського біля кожного кладовища, хоча будемо намагатися їх перекрити. Такі завдання отримають начальники райвідділів: виставляти людей як мінімум на суботу-неділю біля кладовищ і просто не пускати фізично. Отут ми будемо розвертати та не пускати”, — попередив Тимошко.
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Водночас, додав він, правоохоронці отримають вказівку супроводжувати поховання у ці дні.
“Хтось хоче поховати родича, батька поряд із матір’ю, наприклад. Ми не забуваємо, що таке можливо. Будемо йти максимально назустріч”, — запевнив Тимошко.
За даними начальника ГУ ДСНС України в Харківській області Олександра Волобуєва, на звільненій території регіону налічується 786 цвинтарів, які вважаються потенційно замінованими – як вручну, так і дистанційно. Перевірити всі через велику площу поки неможливо, констатував він.
Волобуєв навів статистику: після деокупації на території регіону вже сталося 137 випадків підриву цивільних на вибухонебезпечних предметах. Загинули 24 особи та отримали поранення 113.
Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що у регіоні ухвалили рішення про заборону відвідувати кладовища під час великодніх свят. Обмеження насамперед стосуються населених пунктів, які були окуповані та де відбувалися активні бойові дії. Території заздалегідь визначать органи місцевої влади.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 21:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці очікують, що попри застереження щодо небезпеки натрапити на ворожу міну чи боєприпас мешканці Харківської області все одно поїдуть на кладовища в поминальні дні після Великодня. Працівники поліції готуються чергувати на цвинтарях, аби не пускати туди людей.".