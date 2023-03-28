Деякі кладовища в Харківській області закриють для відвідувань – голова ХОВА

Відвідування кладовищ, місць поховань у населених пунктах, які знаходились під окупацією, або де велися бойові дії в Харківській області – буде заборонено.

Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Із чого ми виходили: ми виходили перш за все, що ми як орган держвлади не можемо забезпечити безпеку для людей при відвідуванні цих місць», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також додав, що перелік цвинтарів, які не можна буде відвідувати визначать органи місцевої влади, фахівці ДСНС та Нацполіції.

«Далі будемо проводити розмінування цих територій, і лише після цього така заборона може бути знята», – розповів голова ХОВА.