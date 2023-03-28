Деякі кладовища в Харківській області закриють для відвідувань – голова ХОВА
Фото: Павло Велицький
Відвідування кладовищ, місць поховань у населених пунктах, які знаходились під окупацією, або де велися бойові дії в Харківській області – буде заборонено.
Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Із чого ми виходили: ми виходили перш за все, що ми як орган держвлади не можемо забезпечити безпеку для людей при відвідуванні цих місць», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА також додав, що перелік цвинтарів, які не можна буде відвідувати визначать органи місцевої влади, фахівці ДСНС та Нацполіції.
«Далі будемо проводити розмінування цих територій, і лише після цього така заборона може бути знята», – розповів голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідування кладовищ, місць поховань у населених пунктах, які знаходились під окупацією, або де велися бойові дії в Харківській області – буде заборонено.".