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Деякі кладовища в Харківській області закриють для відвідувань – голова ХОВА

Суспільство 16:15   28.03.2023
Вікторія Яковенко
Павло Велицький
Деякі кладовища в Харківській області закриють для відвідувань – голова ХОВА Фото: Павло Велицький

Відвідування кладовищ, місць поховань у населених пунктах, які знаходились під окупацією, або де велися бойові дії в Харківській області – буде заборонено.

Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Із чого ми виходили: ми виходили перш за все, що ми як орган держвлади не можемо забезпечити безпеку для людей при відвідуванні цих місць», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також додав, що перелік цвинтарів, які не можна буде відвідувати визначать органи місцевої влади, фахівці ДСНС та Нацполіції.

«Далі будемо проводити розмінування цих територій, і лише після цього така заборона може бути знята», – розповів голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко, Павло Велицький

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 16:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідування кладовищ, місць поховань у населених пунктах, які знаходились під окупацією, або де велися бойові дії в Харківській області – буде заборонено.".