Некоторые кладбища в Харьковской области закроют для посещений — глава ХОВА

Посещение кладбищ, мест захоронений в населенных пунктах, которые находились под оккупацией или где велись боевые действия в Харьковской области – будет запрещено.

Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Из чего мы исходили: мы исходили прежде всего, что мы как орган государственной власти не можем обеспечить безопасность для людей при посещении этих мест», – рассказал Синегубов.

Глава ХОВА также добавил, что перечень кладбищ, которые нельзя будет посещать, определят органы местной власти, специалисты ГСЧС и Нацполиции.

«Далее будем проводить разминирование этих территорий, и только после этого такой запрет может быть снят», – рассказал председатель ХОВА.