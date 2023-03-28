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Некоторые кладбища в Харьковской области закроют для посещений — глава ХОВА

Общество 16:15   28.03.2023
Виктория Яковенко
Павел Велицкий
Некоторые кладбища в Харьковской области закроют для посещений — глава ХОВА Фото: Павел Велицкий

Посещение кладбищ, мест захоронений в населенных пунктах, которые находились под оккупацией или где велись боевые действия в Харьковской области – будет запрещено.

Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Из чего мы исходили: мы исходили прежде всего, что мы как орган государственной власти не можем обеспечить безопасность для людей при посещении этих мест», – рассказал Синегубов.

Глава ХОВА также добавил, что перечень кладбищ, которые нельзя будет посещать, определят органы местной власти, специалисты ГСЧС и Нацполиции.

«Далее будем проводить разминирование этих территорий, и только после этого такой запрет может быть снят», – рассказал председатель ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко, Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посещение кладбищ, мест захоронений в населенных пунктах, которые находились под оккупацией или где велись боевые действия в Харьковской области – будет запрещено.".