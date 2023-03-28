Некоторые кладбища в Харьковской области закроют для посещений — глава ХОВА
Фото: Павел Велицкий
Посещение кладбищ, мест захоронений в населенных пунктах, которые находились под оккупацией или где велись боевые действия в Харьковской области – будет запрещено.
Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Из чего мы исходили: мы исходили прежде всего, что мы как орган государственной власти не можем обеспечить безопасность для людей при посещении этих мест», – рассказал Синегубов.
Глава ХОВА также добавил, что перечень кладбищ, которые нельзя будет посещать, определят органы местной власти, специалисты ГСЧС и Нацполиции.
«Далее будем проводить разминирование этих территорий, и только после этого такой запрет может быть снят», – рассказал председатель ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посещение кладбищ, мест захоронений в населенных пунктах, которые находились под оккупацией или где велись боевые действия в Харьковской области – будет запрещено.".