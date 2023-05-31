У Харкові відкриють для відвідувань ще одне кладовище

З 5 червня відкриють вхід на міське кладовище «Сосни», що на вулиці Генерала Удовиченка.

Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на КП «Заповіт». На підприємстві зазначили, що територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів обстежили сапери.

«Проте не треба забувати про безпеку. При виявлені будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», – попередили у КП.

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