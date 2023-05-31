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У Харкові відкриють для відвідувань ще одне кладовище

Суспільство 12:20   31.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові відкриють для відвідувань ще одне кладовище

З 5 червня відкриють вхід на міське кладовище «Сосни», що на вулиці Генерала Удовиченка.

Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на КП «Заповіт». На підприємстві зазначили, що територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів обстежили сапери.

«Проте не треба забувати про безпеку. При виявлені будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», – попередили у КП.

Читайте також: Три кладовища в Харкові заборонено відвідувати через мінну небезпеку

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 червня відкриють вхід на міське кладовище «Сосни», що на вулиці Генерала Удовиченка.".