У Харкові відкриють для відвідувань ще одне кладовище
З 5 червня відкриють вхід на міське кладовище «Сосни», що на вулиці Генерала Удовиченка.
Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на КП «Заповіт». На підприємстві зазначили, що територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів обстежили сапери.
«Проте не треба забувати про безпеку. При виявлені будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», – попередили у КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 червня відкриють вхід на міське кладовище «Сосни», що на вулиці Генерала Удовиченка.".