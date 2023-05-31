В Харькове откроют для посещений еще одно кладбище

С 5 июня откроют вход на городское кладбище «Сосны» на улице Генерала Удовиченко.

Об этом сообщил Харьковский горсовет со ссылкой на КП «Завет». На предприятии отметили, что территория кладбища на наличие взрывоопасных предметов была обследована саперами.

«Однако не нужно забывать о безопасности. При обнаружении какого-либо подозрительного предмета ни в коем случае не нужно брать его в руки или пытаться передвинуть: нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом сотрудникам полиции и администрации кладбища», — предупредили в КП.