Три кладбища в Харькове по-прежнему запрещено посещать из-за минной опасности

КП «Ритуал» напоминает о минной опасности на трех кладбищах Харькова.

Работы по обследованию территорий кладбищ №17 (ул. Курочкина Гора, 1), №15 (ул. Володи Дубинина) и №13 (ул. Пушкинская, 108) продолжаются. Из-за вероятного наличия взрывоопасных предметов вход на них до сих пор запрещен, пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на предприятие.

Из-за угрозы ракетных и артобстрелов харьковчанам рекомендуют избегать частых посещений и других кладбищ и мемориалов.

Подробную информацию о работе кладбищ и ритуальных услугах можно получить по тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а также на официальных страницах КП «Ритуал» в соцсетях.