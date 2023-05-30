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Три кладбища в Харькове по-прежнему запрещено посещать из-за минной опасности

Общество 18:16   30.05.2023
Елена Нагорная
Три кладбища в Харькове по-прежнему запрещено посещать из-за минной опасности

КП «Ритуал» напоминает о минной опасности на трех кладбищах Харькова.

Работы по обследованию территорий кладбищ №17 (ул. Курочкина Гора, 1), №15 (ул. Володи Дубинина) и №13 (ул. Пушкинская, 108) продолжаются. Из-за вероятного наличия взрывоопасных предметов вход на них до сих пор запрещен, пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на предприятие.

Из-за угрозы ракетных и артобстрелов харьковчанам рекомендуют избегать частых посещений и других кладбищ и мемориалов.

Подробную информацию о работе кладбищ и ритуальных услугах можно получить по тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а также на официальных страницах КП «Ритуал» в соцсетях.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Ритуал» напоминает о минной опасности на трех кладбищах Харькова.".