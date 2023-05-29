В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16
С 29 мая разрешили посещать городское кладбище №16 на улице Седьмой Гвардейской Армии.
Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на КП «Ритуал». По их данным, разрешение на открытие дало управление взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Харьковской области, после обследования территории кладбища на наличие взрывоопасных предметов.
«В то же время не нужно забывать о безопасности. Следует быть осмотрительными, избегать скопления людей и не игнорировать сигналы тревоги. А при обнаружении любого подозрительного предмета ни в коем случае не брать его в руки, передвигать или касаться, отойти на безопасное расстояние и сообщить пиротехникам ГСЧС, Нацполиции или администрации кладбища», — отметили в КП «Ритуал».
Также на предприятии отметили, что вход на городские кладбища №15 (улица Володи Дубинина) и №17 (улица Курочкина Гора) пока запрещен.
Напомним, кладбище №16 закрыли для посещений 6 апреля.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 мая разрешили посещать городское кладбище №16 на улице Седьмой Гвардейской Армии.".