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В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16

Общество 14:53   29.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16 Фото: Харьковский горсовет

С 29 мая разрешили посещать городское кладбище №16 на улице Седьмой Гвардейской Армии.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на КП «Ритуал». По их данным, разрешение на открытие дало управление взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Харьковской области, после обследования территории кладбища на наличие взрывоопасных предметов.

«В то же время не нужно забывать о безопасности. Следует быть осмотрительными, избегать скопления людей и не игнорировать сигналы тревоги. А при обнаружении любого подозрительного предмета ни в коем случае не брать его в руки, передвигать или касаться, отойти на безопасное расстояние и сообщить пиротехникам ГСЧС, Нацполиции или администрации кладбища», — отметили в КП «Ритуал».

Также на предприятии отметили, что вход на городские кладбища №15 (улица Володи Дубинина) и №17 (улица Курочкина Гора) пока запрещен.

Напомним, кладбище №16 закрыли для посещений 6 апреля.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 мая разрешили посещать городское кладбище №16 на улице Седьмой Гвардейской Армии.".