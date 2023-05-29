В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16

С 29 мая разрешили посещать городское кладбище №16 на улице Седьмой Гвардейской Армии.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на КП «Ритуал». По их данным, разрешение на открытие дало управление взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Харьковской области, после обследования территории кладбища на наличие взрывоопасных предметов.

«В то же время не нужно забывать о безопасности. Следует быть осмотрительными, избегать скопления людей и не игнорировать сигналы тревоги. А при обнаружении любого подозрительного предмета ни в коем случае не брать его в руки, передвигать или касаться, отойти на безопасное расстояние и сообщить пиротехникам ГСЧС, Нацполиции или администрации кладбища», — отметили в КП «Ритуал».

Также на предприятии отметили, что вход на городские кладбища №15 (улица Володи Дубинина) и №17 (улица Курочкина Гора) пока запрещен.

Напомним, кладбище №16 закрыли для посещений 6 апреля.