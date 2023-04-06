В Харькове закрыли для посещения еще два кладбища
С 6 апреля кладбище №15, расположенное на пер. Дубинина и кладбище №16 – на улице Седьмой Гвардейской Армии – закрыли для посещений.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Такое решение приняли на основании рекомендаций ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Поскольку территория этих кладбищ находилась под ракетно-артиллерийскими обстрелами, есть вероятность наличия там взрывоопасных предметов», — отметили в мэрии.
В горсовете также напомнили, что под запретом остается вход на городское кладбище №17, что на улице Курочкина Гора, 1. Причина такая же — высокий риск дистанционного минирования.
«Кроме того, настоятельно просим накануне и во время пасхальных праздников и поминальных дней избегать посещения других городских кладбищ и мемориалов. Скопление людей может являться поводом для атак врага. Пока в Украине действует военное положение, возможна угроза ракетных и артобстрелов», — отметили в КП «Ритуал».
Читайте также: Смертельно опасно: в мэрии Харькова рассказали, на какие кладбища «прилетало»
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове закрыли для посещения еще два кладбища»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 6 апреля кладбище №15, расположенное на пер. Дубинина и кладбище №16 – на улице Седьмой Гвардейской Армии – закрыли для посещений.".