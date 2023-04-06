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В Харькове закрыли для посещения еще два кладбища

Общество 11:54   06.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове закрыли для посещения еще два кладбища Фото: Харьковский городской совет

С 6 апреля кладбище №15, расположенное на пер. Дубинина и кладбище №16 – на улице Седьмой Гвардейской Армии – закрыли для посещений.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Такое решение приняли на основании рекомендаций ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Поскольку территория этих кладбищ находилась под ракетно-артиллерийскими обстрелами, есть вероятность наличия там взрывоопасных предметов», — отметили в мэрии.

В горсовете также напомнили, что под запретом остается вход на городское кладбище №17, что на улице Курочкина Гора, 1. Причина такая же — высокий риск дистанционного минирования.

«Кроме того, настоятельно просим накануне и во время пасхальных праздников и поминальных дней избегать посещения других городских кладбищ и мемориалов. Скопление людей может являться поводом для атак врага. Пока в Украине действует военное положение, возможна угроза ракетных и артобстрелов», — отметили в КП «Ритуал».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 6 апреля кладбище №15, расположенное на пер. Дубинина и кладбище №16 – на улице Седьмой Гвардейской Армии – закрыли для посещений.".