Смертельно опасно: в мэрии Харькова рассказали, на какие кладбища «прилетало»

С начала полномасштабного вторжения армии РФ «прилеты» были зафиксированы почти на всех кладбищах Харькова. Там продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и снарядов. Кроме этого, остается опасность ракетных ударов, поэтому важно предотвратить массовые скопления людей.

Об этом сообщил журналистам главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.

«Были прилеты на кладбищах №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Почти все пострадали. Но мы убрали и упорядочили территорию, завезли песок. Да, находили там опасные предметы, поэтому лучше воздержаться от посещения кладбищ», — отметил Маслий.

По его словам, предприятие обратилось в горсовет, чтобы привлечь полицейских и работников ГСЧС к патрулированию кладбищ в пасхальные праздники.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе приняли решение о запрете посещать кладбища во время пасхальных праздников. Ограничения в первую очередь касаются населенных пунктов, которые были оккупированы и где происходили активные боевые действия. Территории заранее определят местные органы власти.