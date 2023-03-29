Смертельно опасно: в мэрии Харькова рассказали, на какие кладбища «прилетало»
С начала полномасштабного вторжения армии РФ «прилеты» были зафиксированы почти на всех кладбищах Харькова. Там продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и снарядов. Кроме этого, остается опасность ракетных ударов, поэтому важно предотвратить массовые скопления людей.
Об этом сообщил журналистам главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.
«Были прилеты на кладбищах №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Почти все пострадали. Но мы убрали и упорядочили территорию, завезли песок. Да, находили там опасные предметы, поэтому лучше воздержаться от посещения кладбищ», — отметил Маслий.
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По его словам, предприятие обратилось в горсовет, чтобы привлечь полицейских и работников ГСЧС к патрулированию кладбищ в пасхальные праздники.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе приняли решение о запрете посещать кладбища во время пасхальных праздников. Ограничения в первую очередь касаются населенных пунктов, которые были оккупированы и где происходили активные боевые действия. Территории заранее определят местные органы власти.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения армии РФ «прилеты» были зафиксированы почти на всех кладбищах Харькова. Там продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и снарядов. Кроме этого, остается опасность ракетных ударов, поэтому важно предотвратить массовые скопления людей.".