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Смертельно опасно: в мэрии Харькова рассказали, на какие кладбища «прилетало»

Общество 19:53   29.03.2023
Елена Нагорная
Смертельно опасно: в мэрии Харькова рассказали, на какие кладбища «прилетало» Фото: Харьковский горсовет

С начала полномасштабного вторжения армии РФ «прилеты» были зафиксированы почти на всех кладбищах Харькова. Там продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и снарядов. Кроме этого, остается опасность ракетных ударов, поэтому важно предотвратить массовые скопления людей.

Об этом сообщил журналистам главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.

«Были прилеты на кладбищах №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Почти все пострадали. Но мы убрали и упорядочили территорию, завезли песок. Да, находили там опасные предметы, поэтому лучше воздержаться от посещения кладбищ», — отметил Маслий.

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По его словам, предприятие обратилось в горсовет, чтобы привлечь полицейских и работников ГСЧС к патрулированию кладбищ в пасхальные праздники.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе приняли решение о запрете посещать кладбища во время пасхальных праздников. Ограничения в первую очередь касаются населенных пунктов, которые были оккупированы и где происходили активные боевые действия. Территории заранее определят местные органы власти.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения армии РФ «прилеты» были зафиксированы почти на всех кладбищах Харькова. Там продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и снарядов. Кроме этого, остается опасность ракетных ударов, поэтому важно предотвратить массовые скопления людей.".