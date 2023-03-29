Смертельно небезпечно: у мерії Харкова розповіли, на які кладовища “прилітало”
З початку повномасштабного вторгнення армії РФ “прильоти” було зафіксовано майже на всіх цвинтарях Харкова. Там тривають роботи з виявлення та знешкодження мін та снарядів. Крім цього, залишається небезпека ракетних ударів, тому важливо запобігти масовим скупченням людей.
Про це повідомив журналістам головний інженер КП “Ритуал” Михайло Маслій.
“Були прильоти на цвинтарях №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Майже всі постраждали. Але ми прибрали та впорядкували територію, завезли пісок. Так, знаходили там небезпечні предмети, тож краще утриматися від відвідування цвинтарів”, – зазначив Маслій.
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За його словами, підприємство звернулося до міськради, щоб залучити поліцейських та працівників ДСНС до патрулювання цвинтарів у великодні свята.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у регіоні ухвалили рішення про заборону відвідувати кладовища під час великодніх свят. Обмеження насамперед стосуються населених пунктів, які були окуповані та де відбувалися активні бойові дії. Території заздалегідь визначать органи місцевої влади.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 19:53;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення армії РФ “прильоти” було зафіксовано майже на всіх цвинтарях Харкова. Там тривають роботи з виявлення та знешкодження мін та снарядів. Крім цього, залишається небезпека ракетних ударів, тому важливо запобігти масовим скупченням людей.".