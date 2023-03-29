“Найбільшу небезпеку становить кладовище №17” – харківське КП «Ритуал»
Фото: galinfo.com.ua
Територія та околиці кладовища №17 у Харкові вважаються потенційно замінованими та вкрай небезпечними.
Про це під час брифінгу повідомив головний інженер КП “Ритуал” Михайло Маслій.
“У зв’язку з тим, що на сімнадцятому цвинтарі були активні бойові дії. Тому можлива наявність вибухових предметів”, – пояснив Маслій.
Відвідувати цвинтар №17 у Харкові – заборонено, заявили у КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територія та околиці кладовища №17 у Харкові вважаються потенційно замінованими та вкрай небезпечними.".