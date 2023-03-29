“Найбільшу небезпеку становить кладовище №17” – харківське КП «Ритуал»

Територія та околиці кладовища №17 у Харкові вважаються потенційно замінованими та вкрай небезпечними.

Про це під час брифінгу повідомив головний інженер КП “Ритуал” Михайло Маслій.

“У зв’язку з тим, що на сімнадцятому цвинтарі були активні бойові дії. Тому можлива наявність вибухових предметів”, – пояснив Маслій.

Відвідувати цвинтар №17 у Харкові – заборонено, заявили у КП.