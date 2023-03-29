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“Найбільшу небезпеку становить кладовище №17” – харківське КП «Ритуал»

Суспільство 16:24   29.03.2023
Вікторія Яковенко
Павло Велицький
“Найбільшу небезпеку становить кладовище №17” – харківське КП «Ритуал» Фото: galinfo.com.ua

Територія та околиці кладовища №17 у Харкові вважаються потенційно замінованими та вкрай небезпечними.

Про це під час брифінгу повідомив головний інженер КП “Ритуал” Михайло Маслій.

“У зв’язку з тим, що на сімнадцятому цвинтарі були активні бойові дії. Тому можлива наявність вибухових предметів”, – пояснив Маслій.

Відвідувати цвинтар №17 у Харкові – заборонено, заявили у КП.

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Автор: Вікторія Яковенко, Павло Велицький

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 16:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територія та околиці кладовища №17 у Харкові вважаються потенційно замінованими та вкрай небезпечними.".