«Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал»

Территория и окрестности кладбища №17 в Харькове считаются потенциально заминированными и крайне опасными.

Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.

«В связи с тем, что на семнадцатом кладбище были активны боевые действия. Поэтому возможно наличие взрывчатых предметов», — объяснил Маслий.

Посещать кладбище №17 в Харькове – запрещено, заявили в КП.