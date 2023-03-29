«Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал»
Фото: galinfo.com.ua
Территория и окрестности кладбища №17 в Харькове считаются потенциально заминированными и крайне опасными.
Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.
«В связи с тем, что на семнадцатом кладбище были активны боевые действия. Поэтому возможно наличие взрывчатых предметов», — объяснил Маслий.
Посещать кладбище №17 в Харькове – запрещено, заявили в КП.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территория и окрестности кладбища №17 в Харькове считаются потенциально заминированными и крайне опасными.".