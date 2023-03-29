Live
  • Среда 29.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🔴

«Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал»

Общество 16:24   29.03.2023
Виктория Яковенко
Павел Велицкий
«Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал» Фото: galinfo.com.ua

Территория и окрестности кладбища №17 в Харькове считаются потенциально заминированными и крайне опасными.

Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.

«В связи с тем, что на семнадцатом кладбище были активны боевые действия. Поэтому возможно наличие взрывчатых предметов», — объяснил Маслий.

Посещать кладбище №17 в Харькове – запрещено, заявили в КП.

Читайте также: Будем не пускать физически — Тимошко желающим посетить кладбища на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко, Павел Велицкий

Новости по теме:

16:24
«Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал»
14:11
В Харькове двое военных помогали призывникам избежать мобилизации
13:12
20-летнего «закладчика» из Харькова посадили на 6 лет
12:20
Выпускной у летучих мышей: в Харьковском экопарке выпустили животных на волю
21:58
Будем не пускать физически — Тимошко желающим посетить кладбища на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 16:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территория и окрестности кладбища №17 в Харькове считаются потенциально заминированными и крайне опасными.".