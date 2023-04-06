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У Харкові закрили для відвідування ще два кладовища

Суспільство 11:54   06.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові закрили для відвідування ще два кладовища Фото: Харківська міська рада

З 6 квітня кладовища №15, що розташоване на пров. Дубініна та кладовище №16 – на вулиці Сьомої Гвардійської Армії – закрили для відвідувань.

Про це повідомили у Харківській міській раді. Таке рішення ухвалили на підставі рекомендацій ГУ ДСНС в Харківській області.

«Оскільки територія цих кладовищ перебувала під ракетно-артилерійськими обстрілами, і є ймовірність наявності там вибухонебезпечних предметів», – зазначили у мерії.

У міськраді також нагадали, що під забороною залишається вхід на міський цвинтар №17, що на вулиці Курочкіна Гора, 1. Причина така сама  — високий ризик дистанційного мінування.

«Крім того, наполегливо просимо напередодні та під час великодніх свят і поминальних днів уникати відвідування інших міських цвинтарів та меморіалів. Скупчення людей може бути приводом для атак ворога. Поки в Україні діє військовий стан, можлива загроза ракетних та артобстрілів», – наголосили в КП «Ритуал».

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 6 квітня кладовища №15, що розташоване на пров. Дубініна та кладовище №16 – на вулиці Сьомої Гвардійської Армії – закрили для відвідувань.".