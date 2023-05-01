В Харькове с 1 мая запретили посещать еще одно кладбище: причина
Фото: Харьковский городской совет
С сегодняшнего дня закрыто для посещений харьковское городское кладбище №13, расположенное по улице Пушкинская, 108.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на КП «Ритуал». Такое решение приняли из-за вероятного наличия на территории кладбища артиллерийских снарядов, которые не разорвались и других взрывоопасных предметов.
Кроме того, под запретом остается вход на городские кладбища №15, №16 и №17.
Также из-за угрозы ракетных и артобстрелов харьковчанам рекомендуют избегать частого посещения и других городских кладбищ и мемориалов.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня закрыто для посещений харьковское городское кладбище №13, расположенное по улице Пушкинская, 108.".