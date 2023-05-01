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В Харькове с 1 мая запретили посещать еще одно кладбище: причина

Общество 15:02   01.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове с 1 мая запретили посещать еще одно кладбище: причина Фото: Харьковский городской совет

С сегодняшнего дня закрыто для посещений харьковское городское кладбище №13, расположенное по улице Пушкинская, 108.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на КП «Ритуал». Такое решение приняли из-за вероятного наличия на территории кладбища артиллерийских снарядов, которые не разорвались и других взрывоопасных предметов.

Кроме того, под запретом остается вход на городские кладбища №15, №16 и №17.

Также из-за угрозы ракетных и артобстрелов харьковчанам рекомендуют избегать частого посещения и других городских кладбищ и мемориалов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 15:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня закрыто для посещений харьковское городское кладбище №13, расположенное по улице Пушкинская, 108.".