У Харкові з 1 травня заборонили відвідувати ще одне кладовище: причина
Фото: Харківська міська рада
Відсьогодні закрите для відвідувань харківське міське кладовище №13, що розташоване по вулиці Пушкінська, 108.
Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на КП «Ритуал». Таке рішення ухвалили через ймовірну наявність на території кладовища артилерійських снарядів, які не розірвалися та інших вибухонебезпечних предметів.
Крім того, під забороною залишається вхід на міські кладовища №15, №16 та №17.
Також через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідин й інших кладовищ та меморіалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні закрите для відвідувань харківське міське кладовище №13, що розташоване по вулиці Пушкінська, 108.".