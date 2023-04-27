На Харківщині чоловік з могил загиблих воїнів ЗСУ викрав українські прапори

Поліцейські піймали мешканця Люботина, який вчинив наругу над могилами військових.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Вночі 27 квітня до правоохоронців надійшла інформація про те, що у місті Люботин на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України.

Правоохоронці піймали та затримали злочинця. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Слідчі також встановили, що затриманий чоловік вже 8 разів скоював аналогічні злочини.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.