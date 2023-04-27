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На Харківщині чоловік з могил загиблих воїнів ЗСУ викрав українські прапори

Суспільство 14:57   27.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік з могил загиблих воїнів ЗСУ викрав українські прапори Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські піймали мешканця Люботина, який вчинив наругу над могилами військових.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Вночі 27 квітня до правоохоронців надійшла інформація про те, що у місті Люботин на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України.

Правоохоронці піймали та затримали злочинця. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Слідчі також встановили, що затриманий чоловік вже 8 разів скоював аналогічні злочини.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські піймали мешканця Люботина, який вчинив наругу над могилами військових.".