На Харківщині чоловік з могил загиблих воїнів ЗСУ викрав українські прапори
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські піймали мешканця Люботина, який вчинив наругу над могилами військових.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Вночі 27 квітня до правоохоронців надійшла інформація про те, що у місті Люботин на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України.
Правоохоронці піймали та затримали злочинця. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.
Слідчі також встановили, що затриманий чоловік вже 8 разів скоював аналогічні злочини.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські піймали мешканця Люботина, який вчинив наругу над могилами військових.".