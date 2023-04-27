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На Харьковщине мужчина с могил погибших воинов ВСУ похитил украинские флаги

Общество 14:57   27.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина с могил погибших воинов ВСУ похитил украинские флаги Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские поймали жителя Люботина, который надругался над могилами военных.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ночью 27 апреля правоохранителям поступила информация, что в городе Люботин на территории городского кладбища из двух могил погибших бойцов ВСУ неизвестный похитил государственные флаги Украины.

Правоохранители поймали и задержали преступника. Им оказался 29-летний местный житель.

Следователи также установили, что задержанный мужчина уже 8 раз совершал аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 14:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали жителя Люботина, который надругался над могилами военных.".