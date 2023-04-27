На Харьковщине мужчина с могил погибших воинов ВСУ похитил украинские флаги
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские поймали жителя Люботина, который надругался над могилами военных.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ночью 27 апреля правоохранителям поступила информация, что в городе Люботин на территории городского кладбища из двух могил погибших бойцов ВСУ неизвестный похитил государственные флаги Украины.
Правоохранители поймали и задержали преступника. Им оказался 29-летний местный житель.
Следователи также установили, что задержанный мужчина уже 8 раз совершал аналогичные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ.
Читайте также: На Харьковщине «черные лесорубы» с Полтавщины нарубили деревьев на 120 тыс грн
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина с могил погибших воинов ВСУ похитил украинские флаги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали жителя Люботина, который надругался над могилами военных.".