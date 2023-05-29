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У Харкові відкрили для відвідувань міське кладовище №16

Суспільство 14:53   29.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові відкрили для відвідувань міське кладовище №16 Фото: Харківська міськрада

З 29 травня дозволили відвідувати міське кладовище №16, що на вулиці Сьомої Гвардійської Армії.

Про це повідомляє Харківська міськрада з посиланням на КП «Ритуал». За їхніми даними, дозвіл на відкриття надало управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в  Харківській області, після обстеження території цвинтаря на наявність вибухонебезпечних предметів.

«Водночас не треба забувати про безпеку. Потрібно бути обачними, уникати скупчення людей і не ігнорувати сигнали тривоги. А при виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не брати його до рук, пересувати його чи торкатися, відійти на безпечну відстань та повідомити піротехнікам ДСНС, Нацполіції чи адміністрації кладовища», – зазначили в КП «Ритуал».

Також на підприємстві наголосили, що вхід на міські кладовища №15 (вулиця Володі Дубиніна) та №17 (вулиця Курочкіна Гора) поки що заборонений.

Нагадаємо, кладовище №16 закрили для відвідувань 6 квітня.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 29 травня дозволили відвідувати міське кладовище №16, що на вулиці Сьомої Гвардійської Армії.".