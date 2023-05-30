Три кладовища в Харкові заборонено відвідувати через мінну небезпеку

КП “Ритуал” нагадує про мінну небезпеку на трьох кладовищах Харкова.

Роботи з обстеження територій кладовищ №17 (вул. Курочкіна Гора, 1), №15 (вул. Володі Дубініна) та №13 (вул. Пушкінська, 108) тривають. Через ймовірну наявність вибухонебезпечних предметів вхід на них досі заборонено, пише пресслужба Харківської міськради з посиланням на підприємство.

Через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідувань інших цвинтарів та меморіалів.

Детальну інформацію про роботу кладовищ та ритуальні послуги можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП “Ритуал” у соцмережах.