Live
  • Вівторок 30.05.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Три кладовища в Харкові заборонено відвідувати через мінну небезпеку

Суспільство 18:16   30.05.2023
Олена Нагорна
Три кладовища в Харкові заборонено відвідувати через мінну небезпеку

КП “Ритуал” нагадує про мінну небезпеку на трьох кладовищах Харкова.

Роботи з обстеження територій кладовищ №17 (вул. Курочкіна Гора, 1), №15 (вул. Володі Дубініна) та №13 (вул. Пушкінська, 108) тривають. Через ймовірну наявність вибухонебезпечних предметів вхід на них досі заборонено, пише пресслужба Харківської міськради з посиланням на підприємство.

Через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідувань інших цвинтарів та меморіалів.

Детальну інформацію про роботу кладовищ та ритуальні послуги можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП “Ритуал” у соцмережах.

Читайте також: У Харкові відкрили для відвідувань міське кладовище №16

Автор: Олена Нагорна
Популярно
5 років за ґратами отримав охоронець з Харківщини за заклики бомбити Україну
5 років за ґратами отримав охоронець з Харківщини за заклики бомбити Україну
30.05.2023
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
30.05.2023
Пошкодження майна для єВідновлення реєструють в 48 тергромадах Харківщини
Пошкодження майна для єВідновлення реєструють в 48 тергромадах Харківщини
30.05.2023
Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині
Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині
30.05.2023
Двоє харків’ян, які мали проблеми з законом, вирішили заробити на «закладках»
Двоє харків’ян, які мали проблеми з законом, вирішили заробити на «закладках»
30.05.2023
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
30.05.2023

Новини за темою:

16:29
Три дні рятували пташеня ворони з вентиляції метро у Харкові (відео)
15:58
У Харкові на хабарі піймали держвиконавця: вимагав 600 доларів у боржника
15:27
У метро Харкова покажуть історії загиблих на війні дітей
15:19
У Харкові усунули 65 аварій на водоводах
14:08
Терехов повідомив, які будинки з’являться на Північній Салтівці

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Три кладовища в Харкові заборонено відвідувати через мінну небезпеку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Ритуал” нагадує про мінну небезпеку на трьох кладовищах Харкова.".