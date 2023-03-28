Харків’яни ігнорують поліцію та їдуть на потенційно заміновані дачі (відео)

25 та 26 березня на виїздах із Харкова працювали мобільні пости Нацполіції. Правоохоронці зупиняли машини, які прямували в область, і роз’яснювали водіям та пасажирам ризики через мінну небезпеку в регіоні.

Поліцейські не радили ставити під загрозу своє життя та виїжджати на дачі та присадибні ділянки. Але майже всі, до кого зверталися правоохоронці, не дослухалися порад та їхали туди, куди збиралися, розповів на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“Ми зіткнулися з тим, що люди вже масово їдуть у передмістя, щоб відвідати свої дачні ділянки. Згідно із законом, ми не маємо права не пустити мешканця місцевості на його територію. У минулі суботу та неділю з 6:00 до 16:00 ми виставили мобільні пости на всіх виїздах з міста. Як це відбувалося? Поліцейські зупиняють усі транспортні засоби, на яких їдуть цивільні, попереджають: “Не їдьте, тому що там заміновано, і ми не маємо змоги там розмінувати”. Усе одно їдуть. Практика показує: 99% не розвертаються, а їдуть далі. Це небезпечно перш за все для них. Ми розуміємо, що зараз потеплішає, і з суботи-неділі знову масово поїдуть за місто”, – зазначив Тимошко.