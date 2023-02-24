Майже всі дачі в Харківській області небезпечні – попередження поліції
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко попередив, що безліч заміських будинків у регіоні досі заміновані.
“Хочу закликати всіх мешканців області бути вкрай уважними. Зараз у нас буде розпочинатися весна. Зійде сніг, дуже багато людей стовідсотково поїдуть на свої заміські дачі, будинки. Як правило, всі ці дачі й будинки заміновані. Я хочу нагадати, що до 1 травня росіяни стояли по Окружній міста Харкова. Усе, що було за Окружною, вони там були – майже з усіх боків. Крім одного напрямку – це напрямку Києва та Дніпра. Більшість дачних участків і будинків, розташованих у напрямку Гоптівки, Старого Салтова, Чугуївський район, Куп’янський район, Ізюмський, Балаклійський райони – там треба бути вкрай уважними та не заходити в будинки без попереднього огляду. Тому що ми можемо прогнозувати збільшення кількості людей, які постраждають унаслідок підривів на мінах“, – сказав Тимошко на брифінгу 24 лютого, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
Тимошко наголосив, що й зараз в області практично щодня фіксують підриви людей на мінах – як протипіхотних (“Пелюстка”), так і інших.
За даними керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, на мінах у Харківській області вже підірвалося 169 людей. З них 136 – цивільні. 34 особи загинули.
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Також серед постраждалих та загиблих є співробітники ДСНС, поліції та навіть вибухотехнічної служби НАБУ. Так, поранення отримали 24 рятувальники, з них п’ять – загинули. Поранено вісім поліцейських-вибухотехніків та одного представника НАБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 16:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко попередив, що безліч заміських будинків у регіоні досі заміновані".