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Почти все дачи в Харьковской области опасны — предупреждение полиции

Общество 16:46   24.02.2023
Оксана Горун
Почти все дачи в Харьковской области опасны — предупреждение полиции

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко предупредил, что множество загородных домов в регионе до сих пор заминированы.

«Хочу призвать всех жителей области быть очень внимательными. У нас будет начинаться весна. Сойдет снег, большое количество людей стопроцентно поедут на свои загородные дачи, дома. Как правило, все эти дачи и дома заминированы. Я хочу напомнить, что до 1 мая россияне стояли по Окружной города Харькова. Все, что было за Окружной, они там были почти со всех сторон. Кроме одного направления – это направление Киева и Днепра. Большинство дачных участков и домов, расположенных по направлению Гоптовки, Старого Салтова, Чугуевский район, Купянский район, Изюмский, Балаклейский районы – там нужно быть крайне внимательными и не заходить в дома без предварительного осмотра. Потому что мы можем прогнозировать увеличение количества людей, пострадавших в результате взрывов на минах», — сказал Тимошко на брифинге 24 февраля, передает корреспондент МГ «Объектив».

Тимошко подчеркнул, что и сейчас в области практически ежедневно фиксируют подрывы людей на минах — как противопехотных («Лепесток»), так и других.

По данным руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, на минах в Харьковской области уже подорвалось 169 человек. Из них 136 — гражданские. 34 человека погибли.

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Также среди пострадавших и погибших есть сотрудники ГСЧС, полиции и даже взрывотехнической службы НАБУ. Так, ранения получили 24 спасателя, из них пять — погибли. Ранены восемь полицейских-взрывотехников и один представитель НАБУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 16:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко предупредил, что множество загородных домов в регионе до сих пор заминированы".