На Харьковщине полиция до сих пор разыскивает 1311 без вести пропавших (видео)

За время полномасштабной войны в регионе без вести пропавшими считались 2272 человека. Значительное количество удалось найти, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко на брифинге 24 февраля.

«За год (а мы считаем год с 24.02) всего было объявлено в розыск, как без вести пропавшие 2272 человека. К счастью, большое количество мы нашли. Однако остаются не найденными 1311 человек, из которых 741 гражданское лицо. Почти каждый день от 5 до 10 человек мы объявляем в розыск как без вести пропавших», — сказал Тимошко.

Часть пропавших находят мертвыми.

«Мы стараемся отбирать образцы ДНК и максимально быстро назначать экспертизу с целью возможной идентификации и розыска без вести пропавших среди погибших. Только за последнее время мы выдали 60 тел. И эта задача, которую я ставлю своим подчиненным, является приоритетной», — отметил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины.