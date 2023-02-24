На Харьковщине полиция до сих пор разыскивает 1311 без вести пропавших (видео)
За время полномасштабной войны в регионе без вести пропавшими считались 2272 человека. Значительное количество удалось найти, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко на брифинге 24 февраля.
«За год (а мы считаем год с 24.02) всего было объявлено в розыск, как без вести пропавшие 2272 человека. К счастью, большое количество мы нашли. Однако остаются не найденными 1311 человек, из которых 741 гражданское лицо. Почти каждый день от 5 до 10 человек мы объявляем в розыск как без вести пропавших», — сказал Тимошко.
Часть пропавших находят мертвыми.
«Мы стараемся отбирать образцы ДНК и максимально быстро назначать экспертизу с целью возможной идентификации и розыска без вести пропавших среди погибших. Только за последнее время мы выдали 60 тел. И эта задача, которую я ставлю своим подчиненным, является приоритетной», — отметил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 14:59;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время полномасштабной войны в регионе без вести пропавшими считались 2272 человека. Значительное количество удалось найти, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко на брифинге 24 февраля".