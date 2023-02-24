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На Харківщині поліція досі розшукує 1311 безвісти зниклих (відео)

Події 14:59   24.02.2023
Павло Велицький
На Харківщині поліція досі розшукує 1311 безвісти зниклих (відео)

За час повномасштабної війни в регіоні зникли безвісти 2272 особи. Значну кількість удалося знайти, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко на брифінгу 24 лютого.

“За рік (а ми рахуємо рік з 24.02) загалом було оголошено в розшук як безвісти зникли 2272 особи. На щастя, значну кількість ми знайшли. Однак, залишається не розшуканими 1311 осіб. З яких 741 цивільна особа Майже кожного дня від 5 до 10 осіб ми оголошуємо в розшук як безвісти зниклих”, – сказав Тимошко.

Частину тих, хто зник, знаходять мертвими.

“Ми намагаємося відбирати зразки ДНК і максимально швидко призначати експертизу з метою можливої ідентифікації та розшуку безвісти зниклих серед загиблих. Лише за останній час ми видали 60 тіл. І ця задача, яку я ставлю своїм підлеглим, являється пріоритетною”, – зазначив начальник ГУ Нацполіції Харківщини.

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Автор: Павло Велицький

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  • Категорії: Події, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 14:59;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "За час повномасштабної війни в регіоні зникли безвісти 2272 особи. Значну кількість удалося знайти, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко на брифінгу 24 лютого".