Перший день війни у Харкові: хроніка 24 лютого 2022 (фото, відео)

Рік тому, 24 лютого 2022 року, розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України. Відновлюємо хроніку подій цього дня у Харкові.

Харків’яни прокинулися 24 лютого близько п’ятої ранку від звуків потужних вибухів та безперервної віддаленої артилерійської канонади. Тоді ще ніхто не вмів відрізняти “вильоти” та “прильоти”, а перші коментарі в соцмережах здебільшого були: “що відбувається?” Мешканці віддалених районів тим часом уже знімали на відео та фото наслідки перших ракетних ударів РФ.

Паралельно з канонадою в місті слухали промову президента РФ Путіна про “денацифікацію” і “демілітаризацію”, а також проголошення не війни, а якоїсь “спеціальної військової операції”.

Офіційних заяв від представників влади на той момент ще не було. Одним із перших про вторгнення заявив радник голови МВС Антон Геращенко. Тоді він повідомив про напад на пункт пропуску “Гоптівка”, який стався о 5:05 ранку. А також – обстріли Веселого, Вовчанська та Дергачів о 5:20, села Тополі та Золочева – о 5:30. І знову Вовчанська – о 5:50.

Пізніше в короткому коментарі “Українській правді” секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що Президент Володимир Зеленський скликає РНБО, готуються запроваджувати військовий стан.

Практично відразу на те, що відбувається, відреагували в Білому домі. На сайті Адміністрації президента США опублікували заяву Джо Байдена. Він заявив, що США відреагують на напад РФ та анонсував свою зустріч із послами G7.

О 5:55 про початок повномасштабної війни заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив: “Україна захищатиметься і переможе”.

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти просто зараз. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Слідом до народу України звернувся Президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що РФ завдала ударів по військовій інфраструктурі та прикордонникам. “Ми вводимо військовий стан на всій території нашої держави”, – сказав Зеленський. Він також зазначив, що хвилину тому провів розмову із Байденом.

Міністр оборони України Олексій Резніков у пості в фейсбуці підкреслив, що українська армія тримає оборону та дає відсіч російським військам.

Слідом до харків’ян звернувся мер Ігор Терехов. Попросив не виходити з дому, повідомив про те, що дитсадки та школи не працюють, а транспорт вийшов на маршрути.

Той самий заклик – залишатися вдома та зберігати спокій – о 7 ранку опублікував голова ХОДА (тоді ще ХОДА – державної, а не військової адміністрації) Олег Синєгубов.

У силових відомствах регіону та ДСНС ситуацію на той момент не коментували.

Слідом Терехов заявив про те, що протягом півгодини в місті відкриють усі бомбосховища.

А Антон Геращенко опублікував у телеграмі відео палаючого після російського ракетного удару військового аеродрому в Чугуєві.

Держприкордонслужба України розповсюдила кадри руху колон російської бронетехніки через держкордон. На той момент у ДПСУ інформували про перетин кордону російськими військами в Харківській, Чернігівській, Сумській та Луганській областях.

Тим часом у Харкові почали вишиковуватися черги в супермаркетах і на заправках.

Харків’яни також, шукаючи укриття, спускалися на станції метро.

Уже близько 10 ранку Генштаб ЗСУ підтвердив знищення чотирьох російських танків на Окружній Харкова. Пізніше стало відомо, що бій окупантам на Окружній дали срочники Нацгвардії.

Мер Харкова Ігор Терехов записав звернення до мешканців міста, стоячи об 11:00 у центрі, та сказав фразу, яка стане “коронною” у його зверненнях: “Ми разом! Ми ​​- харків’яни!”

Потім з’явилося й звернення УСБУ в Харківській області. Як пізніше розкажуть Синєгубов і Терехов паралельно із цією заявою керівник СБУ Роман Дудін робив спробу усунути їх від виконання обов’язків.

Інформацію про втрати окупантів, понесені, зокрема, на Харківщині, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

О 12:05 Олег Синегубов опублікував фото зі свого кабінету – з Ігорем Тереховим та головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко, підтверджуючи, що всі вони перебувають у Харкові та працюють.

“Обласний штаб не залишав Харків і працює. Не вірте фейкам”, – написав Синєгубов, спростовуючи інформацію, яка мчала по соцмережах та супроводжувалася фото його порожнього крісла.

Вдень Володимир Зеленський на брифінгу у прямому етері заявив про те, що армія РФ зазнала серйозних втрат, і їх буде ще більше. Також в Україні почали видавати зброю всім громадянам, які бажають захищати суверенітет держави. Тоді ж Президент заявив про розрив дипломатичних відносин із РФ.

“Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто. Окупанти вже втратили шість літаків, два вертольоти та п’ять танків”, – повідомив у відеозверненні міністр оборони України Олексій Рєзніков і закликав усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав тероборони.

На під’їздах у Харкові тим часом комунальники почали розвішувати пам’ятки про те, як діяти при загрозі бойових дій, потраплянні під завал та вибухах.

Практично одночасно з’явилася й інформація про перші жертви та руйнування житлових будинків на Харківщині. ДСНС поінформавала про те, що в Чугуєві під обстріл ще вранці потрапив п’ятиповерховий будинок. Загинув неповнолітній хлопчик.

У метро Харкова через заповненість платформ зупинили поїзди. Люди стали займати місця у вагонах.

О 14:54 у Харкові оголосили першу повітряну тривогу.

Пізніше в метро до людей спустився мер Ігор Терехов. Він заявив про те, що російська бронетехніка й танки стоять у районі Окружної дороги. “У мене була інформація, що буде завдано ракетного удару о третій годині дня, тому я прийняв рішення зупинити всі станції метрополітену і попросив вас усіх спуститися. Поки о третій годині не сталося. Тут найбезпечніше місце”. Мер пообіцяв організувати доставку на станції підземки води та їжі, а також елементарних медикаментів. На той момент мер інформував, що в Харкові немає жертв серед цивільного населення.

У ДСНС повідомили про ліквідацію на Харківщині восьми пожеж, що були спричинених ворожими обстрілами. Найбільше на той момент дісталося Чугуєву.

“Укрзалізниця” поінформувала, що тимчасово зупинила рух поїздів до Харкова.

Тим часом у Вовчанську місцеві жителі зі сльозами вже знімали на відео колони російської бронетехніки.

Під Харковом у цей час продовжували знищувати техніку ворога, що прибувала. “Тигр” та два МТЛБ підбили в районі Циркунів. У кадр потрапили й убиті окупанти.

Неподалік під обстрілом вперше опинився Харківський екопарк. На сторінці екопарку у фейсбуці повідомили про розрив п’яти снарядів та загиблих тварин.

Голова ХОДА Олег Синєгубов заявив про введення комендантської години на території Харківської області – на той момент з 22:00 до 6:00.

Поліція Харківської області, яка ще вранці 24 лютого була без керівника, сповістила про призначення на цю посаду Володимира Тимошка. А також – про те, що він уже прибув на територію області та провів термінову нараду.

Близько 19:00 “Укрзалізниця” повідомила про припинення руху електричок у бік російського кордону – Козачої Лопані на Харківщині.

О 19:25 Олег Синєгубов ще раз звернувся до мешканців Харківщини. Він повідомив, що в області діятиме режим військово-цивільної адміністрації. А також – про підрив мосту до Печенізької греблі та активну участь харків’ян у обороні. На 19:25 24 лютого, за даними Синєгубова, вже 900 жителів області, які ще напередодні були цивільними, перебували на бойових позиціях.

До вечора першого дня повномасштабного вторгнення в області стали з’являтися підозрілі мітки, нанесені люмінісцентною фарбою. СБУ просила повідомляти про подібні знаки та засипати чи затирати їх.

Тим часом харків’яни вперше збиралися ночувати у метро.

Ближче до ночі міністр оборони Олексій Рєзніков заявив про те, що ворога зупинили під Харковом. А радник голови ОП Олексій Арестович – що захисники Украни відбили у ворога аеропорт Гостомель.

Важкий та трагічний день завершився зверненням Президента України Володимира Зеленського. Він повідомив про те, що закликав лідерів ЄС стати пліч-о-пліч з Україною. Адже в Україні вирішується доля усієї Європи.