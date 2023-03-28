Харьковчане игнорируют полицию и едут на потенциально заминированные дачи

25 и 26 марта на выездах из Харькова работали мобильные посты Нацполиции. Правоохранители останавливали машины, которые направлялись в область, и разъясняли водителям и пассажирам риски из-за минной опасности в регионе.

Полицейские не советовали ставить под угрозу свою жизнь и выезжать на дачи и приусадебные участки. Но почти все, к кому обращались правоохранители, не прислушивались к советам и ехали туда, куда собирались, рассказал на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Мы столкнулись с тем, что люди уже массово едут в пригород, чтобы посетить свои дачные участки. По закону, мы не имеем права не пустить жителя местности на его территорию. В минувшие субботу и воскресенье с 6:00 до 16:00 мы выставили мобильные посты на всех выездах из города. Как это происходило? Полицейские останавливают все транспортные средства, на которых едут гражданские, предупреждают: «Не ездите, потому что там заминировано, и мы не имеем возможности там разминировать». Все равно едут. Практика показывает: 99% не разворачиваются, а едут дальше. Это опасно прежде всего для них. Мы понимаем, что сейчас потеплеет, с субботы-воскресенья опять массово поедут за город», — отметил Тимошко.