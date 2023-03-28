Live
  • Вторник 28.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

Харьковчане игнорируют полицию и едут на потенциально заминированные дачи

Общество 20:13   28.03.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Харьковчане игнорируют полицию и едут на потенциально заминированные дачи

25 и 26 марта на выездах из Харькова работали мобильные посты Нацполиции. Правоохранители останавливали машины, которые направлялись в область, и разъясняли водителям и пассажирам риски из-за минной опасности в регионе.

Полицейские не советовали ставить под угрозу свою жизнь и выезжать на дачи и приусадебные участки. Но почти все, к кому обращались правоохранители, не прислушивались к советам и ехали туда, куда собирались, рассказал  на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Мы столкнулись с тем, что люди уже массово едут в пригород, чтобы посетить свои дачные участки. По закону, мы не имеем права не пустить жителя местности на его территорию. В минувшие субботу и воскресенье с 6:00 до 16:00 мы выставили мобильные посты на всех выездах из города. Как это происходило? Полицейские останавливают все транспортные средства, на которых едут гражданские, предупреждают: «Не ездите, потому что там заминировано, и мы не имеем возможности там разминировать». Все равно едут. Практика показывает: 99% не разворачиваются, а едут дальше. Это опасно прежде всего для них. Мы понимаем, что сейчас потеплеет, с субботы-воскресенья опять массово поедут за город», — отметил Тимошко.

Читайте также: Почти все дачи в Харьковской области опасны — предупреждение полиции

Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная

Новости по теме:

20:39
«Превышение аммония по Северскому Донцу»: в Харьковводоканале заявили о фейке
20:13
Харьковчане игнорируют полицию и едут на потенциально заминированные дачи
19:41
В мэрии объяснили, зачем харьковчан опрашивают в общественном транспорте
19:01
Только экопарк под Харьковом 5 саперов будут разминировать 19 лет — Волобуев
18:29
Ракетный удар, обстрелы и попытки наступать — сводка Генштаба по Харьковщине

  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковчане игнорируют полицию и едут на потенциально заминированные дачи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 и 26 марта на выездах из Харькова работали мобильные посты Нацполиции. Правоохранители останавливали машины, которые направлялись в область, и разъясняли водителям и пассажирам риски из-за минной опасности в регионе.".