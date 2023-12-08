Что нужно знать, возвращаясь на деоккупированные территории – советы саперов
С начала полномасштабного вторжения, в Харьковской области подорвались на минах и растяжках 243 человека, из которых 19 детей. Погибли 45 человек и один ребенок.
Харьковская область считается наиболее заминированной в Украине. Российские оккупанты применяли почти все виды вооружения для уничтожения населенных пунктов региона. Наиболее опасные взрывоопасные предметы, которые можно обнаружить на открытой местности – неразорванные снаряды, мины «лепестки», противопехотные и противотанковые мины, растяжки.
«В случае обнаружения подозрительного предмета, ни в коем случае не трогайте его. Отойдите на безопасное расстояние тем же путем, что и подошли. Отметьте путь к этой находке палкой, колесом, бутылкой или чем-либо заметным. Сообщите ГСЧС или правоохранителям и ждите специалистов», — объяснил начальник отряда пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Игорь Овчарук.
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Опасные находки могут подстерегать вас и в собственном доме, если там размещались оккупанты. Для создания ловушек враг использовал ручные гранаты, противопехотные мины, шашки и растяжки. Часто их размещали в межкомнатных проходах, на окнах, мебели, бытовой технике и даже детских игрушках.
«В первую очередь необходимо обратиться в ГСЧС, Нацполицию или к местным властям, чтобы пиротехники проверили ваш дом и придомовую территорию. Будьте внимательны и тщательно присмотритесь, лежат ли на своих местах вещи. Также, если вы нашли предмет, похожий на оружие, ни в коем случае не трогайте его. Он также может быть заминирован», — объяснил старший преподаватель учебного пункта подготовки специалистов пиротехнических и инженерных подразделений Антон Путря.
Если вы обнаружили подозрительный или взрывоопасный предмет, обращайтесь по телефонам 101, 102, 112, а также к представителям органов местного самоуправления.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: безопасность, деоккупированные территории, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 17:18;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения, в Харьковской области подорвались на минах и растяжках 243 человека, из которых 19 детей. Погибли 45 человек и один ребенок".