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“Відкладіть поїздки”: головний слідчий Харківщини записав звернення (відео)

Суспільство 21:21   30.03.2023
Олена Нагорна
“Відкладіть поїздки”: головний слідчий Харківщини записав звернення (відео)

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов звернувся до мешканців регіону із закликом не відвідувати звичні місця відпочинку та кладовища на деокупованих територіях через небезпеку підірватись на ворожих мінах.

Відео він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

“На жаль, навіть після деокупації наші люди продовжують гинути через російську армію. У нас рекордна кількість жертв від мін на деокупованих територіях. А це тому, що ворог лишив по собі дуже багато смертельно небезпечних пасток. І майже кожного дня хтось із цивільних підривається на міні, втрачає здоров’я або навіть життя. І майже всюди: в лісах, на цвинтарях, біля водоймищ якщо ви йдете пішки, їдете на автомобілі – ризик натрапити на міну на деокупованих територіях просто величезний. І тому я звертаюся до кожного з вас. Щоб очистити ці території знадобиться реально дуже багато часу. Тож не ризикуйте. Я прошу всіх. Відкладіть свої поїздки в ліс, виїзди на пікніки, відвідування поховань. Повірте, життя того варте”, — наголосив Болвінов.

Відео: Сергій Болвінов

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 21:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов звернувся до мешканців регіону із закликом не відвідувати звичні місця відпочинку та кладовища на деокупованих територіях через небезпеку підірватись на ворожих мінах.".