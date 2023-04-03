Сапери показали, що чекає на харків’ян на дачах (фото)
Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікували фотозвіт про те, як проводять вихідні.
Розмінування на Харківщині не зупиняється й у вихідні дні. Окрім доріг та інженерних комунікацій, сапери перевіряють і території приватних домоволодінь, а також дачні селища. Раніше поліція неодноразово попереджала харків’ян і мешканців області про небезпеку, яка чатує на дачах. І опубліковані фото лише підтверджують: “освободители” замінували все, аж до плодових дерев у садах.
“І знову непомітна небезпека – розтяжка… Там, де є люди й там, де вони її не помітять”, – підписали фото на сторінці Міжрегіонального центру.
“Сапери не дарма надсилають такі фото – це попередження! Попередження про небезпеку і заклик бути уважними та дотримуватися правил безпеки!” – акцентували у центрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 07:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікували фотозвіт про те, як проводять вихідні".