Сапери показали, що чекає на харків’ян на дачах (фото)

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікували фотозвіт про те, як проводять вихідні.

Розмінування на Харківщині не зупиняється й у вихідні дні. Окрім доріг та інженерних комунікацій, сапери перевіряють і території приватних домоволодінь, а також дачні селища. Раніше поліція неодноразово попереджала харків’ян і мешканців області про небезпеку, яка чатує на дачах. І опубліковані фото лише підтверджують: “освободители” замінували все, аж до плодових дерев у садах.

“І знову непомітна небезпека – розтяжка… Там, де є люди й там, де вони її не помітять”, – підписали фото на сторінці Міжрегіонального центру.

“Сапери не дарма надсилають такі фото – це попередження! Попередження про небезпеку і заклик бути уважними та дотримуватися правил безпеки!” – акцентували у центрі.