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Сапери показали, що чекає на харків’ян на дачах (фото)

Суспільство 07:34   03.04.2023
Оксана Горун
Сапери показали, що чекає на харків’ян на дачах (фото)

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікували фотозвіт про те, як проводять вихідні.

Розмінування на Харківщині не зупиняється й у вихідні дні. Окрім доріг та інженерних комунікацій, сапери перевіряють і території приватних домоволодінь, а також дачні селища. Раніше поліція неодноразово попереджала харків’ян і мешканців області про небезпеку, яка чатує на дачах. І опубліковані фото лише підтверджують: “освободители” замінували все, аж до плодових дерев у садах.

“І знову непомітна небезпека – розтяжка… Там, де є люди й там, де вони її не помітять”, – підписали фото на сторінці Міжрегіонального центру.

Заміновані дерева на Харківщині 2

“Сапери не дарма надсилають такі фото – це попередження! Попередження про небезпеку і заклик бути уважними та дотримуватися правил безпеки!” – акцентували у центрі.

Заміновані дерева на Харківщині 3

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 07:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікували фотозвіт про те, як проводять вихідні".