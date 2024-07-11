2 загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь на Харківщині
Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Двоє загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь Вовчанської громади. Авіабомба влучила у приватний сектор. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, бомба, Волчанская громада, Олег Синегубов, росіяни, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 19:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".