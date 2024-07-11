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2 загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь на Харківщині

Події 19:55   11.07.2024
Оксана Якушко
2 загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь на Харківщині

Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Двоє загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь Вовчанської громади. Авіабомба влучила у приватний сектор. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 19:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".