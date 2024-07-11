2 загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь на Харківщині

Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Двоє загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь Вовчанської громади. Авіабомба влучила у приватний сектор. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники», – розповів Синєгубов.