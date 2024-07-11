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Двоє жінок і чоловіків постраждали через удар КАБом по Боровій на Харківщині

Події 17:25   11.07.2024
Оксана Якушко
Двоє жінок і чоловіків постраждали через удар КАБом по Боровій на Харківщині

Сьогодні росіяни вдарили КАБом по Боровій близько 16:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 52 і  69 років та дві жінки 30 і 70 років внаслідок удару КАБом по селищу Борова Ізюмського району. Їм надали медичну допомогу на місці», – розповів Синєгубов.

Наразі є пожежа у приватному домоволодінні. Пошкоджені 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків триває.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 17:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни вдарили КАБом по Боровій близько 16:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".