Двоє жінок і чоловіків постраждали через удар КАБом по Боровій на Харківщині
Сьогодні росіяни вдарили КАБом по Боровій близько 16:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 52 і 69 років та дві жінки 30 і 70 років внаслідок удару КАБом по селищу Борова Ізюмського району. Їм надали медичну допомогу на місці», – розповів Синєгубов.
Наразі є пожежа у приватному домоволодінні. Пошкоджені 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків триває.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Борова, КАБ, Олег Синегубов, пострадалі, пострадали, росіяни, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 17:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни вдарили КАБом по Боровій близько 16:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".