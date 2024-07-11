Двоє жінок і чоловіків постраждали через удар КАБом по Боровій на Харківщині

Сьогодні росіяни вдарили КАБом по Боровій близько 16:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 52 і 69 років та дві жінки 30 і 70 років внаслідок удару КАБом по селищу Борова Ізюмського району. Їм надали медичну допомогу на місці», – розповів Синєгубов.

Наразі є пожежа у приватному домоволодінні. Пошкоджені 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків триває.