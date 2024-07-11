Live
  • Чт 11.07.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 40.71
  • EUR 44.08

Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине

Происшествия 17:25   11.07.2024
Оксана Якушко
Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине

Сегодня россияне ударили КАБом по Боровой около 16:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали четверо гражданских: двое мужчин 52 и 69 лет и две женщины 30 и 70 лет в результате удара КАБом по поселку Боровая Изюмского района. Им оказали медицинскую помощь на месте», – рассказал Синегубов.

Пожар возник в частном домовладении. Повреждены 12 частных домов. Ликвидация последствий продолжается.

Читайте также: В Харькове восстанавливают дом, куда попал вражеский «Шахед» (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
11.07.2024, 16:14
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы
11.07.2024, 11:36
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
11.07.2024, 15:34
Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
11.07.2024, 13:42
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41
Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине
Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине
11.07.2024, 17:25

Новости по теме:

13:12
Враг хотел совершить прорыв, но даже метр земли не забрал — Жорин о Боровой
09:23
На Харьковщине погиб 48-летний мужична: тело достали из-под завалов (фото)
15:28
Чтобы оттянуть силы ВСУ с севера Харьковщины армия РФ штурмует Купянщину – ВВС
13:17
На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам
08:38
Ночью на Харьковщине из-за обстрелов горели объекты торговли

Вы читали новость: «Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 17:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне ударили КАБом по Боровой около 16:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".