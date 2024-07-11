Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине

Сегодня россияне ударили КАБом по Боровой около 16:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали четверо гражданских: двое мужчин 52 и 69 лет и две женщины 30 и 70 лет в результате удара КАБом по поселку Боровая Изюмского района. Им оказали медицинскую помощь на месте», – рассказал Синегубов.

Пожар возник в частном домовладении. Повреждены 12 частных домов. Ликвидация последствий продолжается.