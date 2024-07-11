Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине
Сегодня россияне ударили КАБом по Боровой около 16:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадали четверо гражданских: двое мужчин 52 и 69 лет и две женщины 30 и 70 лет в результате удара КАБом по поселку Боровая Изюмского района. Им оказали медицинскую помощь на месте», – рассказал Синегубов.
Пожар возник в частном домовладении. Повреждены 12 частных домов. Ликвидация последствий продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Борова, Боровая, КАБ, Олег Синегубов, пострадавшие, пострадали, россияне, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 17:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне ударили КАБом по Боровой около 16:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".