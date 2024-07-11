Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине

Сегодня россияне ударили авиабомбой по селу Белый Колодязь Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двое погибших, 8 раненых – россияне ударили по селу Белый Колодязь Волчанской громады. Авиабомба попала в частный сектор. На месте работают медики экстренной помощи и спасатели», – рассказал Синегубов.