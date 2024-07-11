Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине
Сегодня россияне ударили авиабомбой по селу Белый Колодязь Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Двое погибших, 8 раненых – россияне ударили по селу Белый Колодязь Волчанской громады. Авиабомба попала в частный сектор. На месте работают медики экстренной помощи и спасатели», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, бомба, Волчанская громада, Олег Синегубов, россияне, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне ударили авиабомбой по селу Белый Колодязь Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".