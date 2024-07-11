Live
  • Чт 11.07.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 40.71
  • EUR 44.08

Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине

Происшествия 19:55   11.07.2024
Оксана Якушко
Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине

Сегодня россияне ударили авиабомбой по селу Белый Колодязь Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двое погибших, 8 раненых – россияне ударили по селу Белый Колодязь Волчанской громады. Авиабомба попала в частный сектор. На месте работают медики экстренной помощи и спасатели», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Двое женщин и мужчин пострадали из-за удара КАБом по Боровой на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
11.07.2024, 16:14
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы
11.07.2024, 11:36
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
11.07.2024, 15:34
Газовое месторождение продают на юге Харьковщины
Газовое месторождение продают на юге Харьковщины
11.07.2024, 19:19
«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании
«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании
11.07.2024, 20:46

Новости по теме:

20:21
2 погибших, 4 пострадавших – РФ нанесла авиаудары по Купянск-Узловому
20:10
Последствия авиаудара по Циркунам под Харьковом показала прокуратура (фото)
22:21
Авиаудары по селам Харьковщины: погибла женщина, разрушены дома и детсад
18:21
Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото)
09:29
Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия

Вы читали новость: «Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне ударили авиабомбой по селу Белый Колодязь Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".