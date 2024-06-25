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72 цели РФ уничтожили дронами, купленными за счет Харьковского облбюджета

Общество 19:37   25.06.2024
Оксана Якушко
72 цели РФ уничтожили дронами, купленными за счет Харьковского облбюджета

Беспилотники «Вампир» уничтожили за неделю 72 вражеских цели, из них вражеской техники — на 10 млн долларов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале.

«31 оккупант ликвидирован или ранен! Три гаубицы, два танка, две самоходные установки, система РЭБ Р330, «Урал» и другая российская военная техника превратилась в металлолом», – отрапортовал Синегубов.

Такой результат за прошедшую неделю показали бойцы из группы ударных дронов спецподразделения 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотники «Вампир» уничтожили за неделю 72 вражеских цели, из них вражеской техники — на 10 млн долларов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале.".