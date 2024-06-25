72 цели РФ уничтожили дронами, купленными за счет Харьковского облбюджета

Беспилотники «Вампир» уничтожили за неделю 72 вражеских цели, из них вражеской техники — на 10 млн долларов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале.

«31 оккупант ликвидирован или ранен! Три гаубицы, два танка, две самоходные установки, система РЭБ Р330, «Урал» и другая российская военная техника превратилась в металлолом», – отрапортовал Синегубов.

Такой результат за прошедшую неделю показали бойцы из группы ударных дронов спецподразделения 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.