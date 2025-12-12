Live

Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік

Суспільство 20:58   12.12.2025
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на суботу, 13 грудня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:30; 07:00–10:30; 14:00–21:00
1.2 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00-21:00
2.1 00:00-03:30; 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 00:00-03:30; 07:00–10:30; 17:30-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00–08:00; 10:30–14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-08:00; 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-08:00; 10:30–14:00; 17:30-24:00
4.2 03:30-07:00; 08:00–14:00; 17:30–19:00; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30
5.2 03:30–07:00; 14:00-17:30
6.1 00:00-07:00; 14:00-17:30
6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Автор: Олена Нагорна
