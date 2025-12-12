Вночі сніг, вранці ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня

У суботу, 13 грудня, у Харкові та області вночі очікують дощ із переходом у сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 морозу, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря протягом доби становитиме від 1 до 6 градусів морозу.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с, пориви до 15-20 м/с.

“У суботу, 13 грудня, в Україні погоду визначатиме антициклон, тому опадів не буде. Вітер буде рвучким, до сильного, на лівобережжі України. І головне – вже завтра у більшості областей похолоднішає. Протягом дня очікується від 2 морозу до 2 тепла, в західних областях +2- +5 градусів”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.