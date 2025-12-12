Live

Вночі сніг, вранці ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня

Погода 19:59   12.12.2025
Олена Нагорна
Вночі сніг, вранці ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня

У суботу, 13 грудня, у Харкові та області вночі очікують дощ із переходом у сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 морозу, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря протягом доби становитиме від 1 до 6 градусів морозу.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с, пориви до 15-20 м/с.

“У суботу, 13 грудня, в Україні погоду визначатиме антициклон, тому опадів не буде. Вітер буде рвучким, до сильного, на лівобережжі України. І головне – вже завтра у більшості областей похолоднішає. Протягом дня очікується від 2 морозу до 2 тепла, в західних областях +2- +5 градусів”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
12.12.2025, 20:58
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025, 17:30
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
12.12.2025, 18:10
Рибу і молюсків винесе хвиля: що очікує Печенізьке водосховище у разі підриву
Рибу і молюсків винесе хвиля: що очікує Печенізьке водосховище у разі підриву
12.12.2025, 18:09
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.12.2025, 16:44
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
12.12.2025, 14:47

Новини за темою:

12.12.2025
З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото)
12.12.2025
Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект
12.12.2025
Вночі сніг, вранці ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня
12.12.2025
Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю
12.12.2025
Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі сніг, вранці ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 19:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 13 грудня, у Харкові та області вночі очікують дощ із переходом у сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.".