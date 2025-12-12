Ночью снег, утром гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря
В субботу, 13 декабря, в Харькове и области ночью ожидают дождь с переходом в снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем – от 0 до 2 мороза, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха в течение суток составит от 1 до 6 градусов мороза.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с.
«В субботу, 13 декабря, в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет. Ветер будет порывистым, до сильного, на левобережье Украины. И главное — уже завтра в большинстве областей похолодает. В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2 — +5 градусов», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
Читайте также: О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью снег, утром гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 19:59;