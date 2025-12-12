Ночью снег, утром гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря

В субботу, 13 декабря, в Харькове и области ночью ожидают дождь с переходом в снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем – от 0 до 2 мороза, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха в течение суток составит от 1 до 6 градусов мороза.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с.

«В субботу, 13 декабря, в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет. Ветер будет порывистым, до сильного, на левобережье Украины. И главное — уже завтра в большинстве областей похолодает. В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2 — +5 градусов», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

