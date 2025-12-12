Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 13 декабря — график

Общество 20:58   12.12.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 декабря — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на субботу, 13 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-08:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 00:00-07:00; 14:00-17:30
6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: Ночью снег, утром гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря

Автор: Елена Нагорная
