Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео)

Фронт 21:39   21.10.2025
Елена Нагорная
Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео) Скриншот

Об оперативной обстановке в Волчанске и Купянске на Харьковщине рассказал в эфире YouTube-канала “NEMYRIALIVE” обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

По его словам, в Волчанске 128-я бригада противника имеет продвижение в районе маслоперерабатывающего завода.

“Атаковала, ведет штурмовые атакующие действия, но в основном путем проникновения малых пехотных групп. Позиции давят они, это уже в западной части Волчанска, на южном берегу реки Волчья. Они сумели перебраться через реку и имели здесь продвижение, сумели закрепиться”, — сообщил Машовец.

Видео: YouTube-канал “NEMYRIALIVE”

Что касается Купянска, по данным обозревателя, Силы обороны надежно удерживают лишь юг города, в остальной части противник сумел не только инфильтровать свои малые штурмовые группы, но и местами закрепиться.

“Поэтому в центральной и северной частях идут спорадические бои с пехотой противника, которая пытается закрепиться, а главное накопиться для продолжения наступательных действий”, — уточнил Машовец.

Кроме этого, добавил эксперт, малые пехотные группы РФ проникли западней дороги Р-79, в районе Мирного и южнее Тищенковки.  

“Они пытаются сейчас закрепиться на этой местности. То есть по сути они не только инфильтровались в Купянск, но и пытаются создать зону так называемой безопасности северо-западнее города для того, чтобы улучшить устойчивость своих малых пехотных групп в городе”, — подытожил Машовец.

Напомним, 20 октября аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвинулись в Купянске и Волчанске. По их информации, в Купянске противник продвинулся на юг сразу в двух местах, почти до Харьковской улицы, то есть находится уже в центре. В Волчанске россияне якобы также продвинулись южнее. Указанная информация Генштабом ВСУ не подтверждена.

Читайте также: ВСУ могли вернуть территории на трех направлениях Харьковщины – ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
19.10.2025, 21:11
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025, 20:36
Поздняков: Понимаю, почему власти Харькова не пошли на ул. Бандеры и Шухевича
Поздняков: Понимаю, почему власти Харькова не пошли на ул. Бандеры и Шухевича
21.10.2025, 18:33
В ДТП на Харьковщине погибла женщина и еще три человека пострадали (фото)
В ДТП на Харьковщине погибла женщина и еще три человека пострадали (фото)
21.10.2025, 21:58

Новости по теме:

18.10.2025
ISW дал оценку заявлениям РФ о продвижении в Купянске и захвате Песчаного
08.08.2025
Можно ли было вместо операции на Курщине оборонять Волчанск: ответ Сырского
30.07.2025
Оккупанты пытаются обойти Волчанск с флангов — ОТГ «Харьков» (видео)
09.02.2024
Земли под Волчанском незаконно раздали под дачи: будут судить эксглаву района
04.02.2024
Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области, повредили ЦПАУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 21:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке в Волчанске и Купянске на Харьковщине рассказал обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.".