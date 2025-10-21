Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео)
Об оперативной обстановке в Волчанске и Купянске на Харьковщине рассказал в эфире YouTube-канала “NEMYRIALIVE” обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.
По его словам, в Волчанске 128-я бригада противника имеет продвижение в районе маслоперерабатывающего завода.
“Атаковала, ведет штурмовые атакующие действия, но в основном путем проникновения малых пехотных групп. Позиции давят они, это уже в западной части Волчанска, на южном берегу реки Волчья. Они сумели перебраться через реку и имели здесь продвижение, сумели закрепиться”, — сообщил Машовец.
Видео: YouTube-канал “NEMYRIALIVE”
Что касается Купянска, по данным обозревателя, Силы обороны надежно удерживают лишь юг города, в остальной части противник сумел не только инфильтровать свои малые штурмовые группы, но и местами закрепиться.
“Поэтому в центральной и северной частях идут спорадические бои с пехотой противника, которая пытается закрепиться, а главное накопиться для продолжения наступательных действий”, — уточнил Машовец.
Кроме этого, добавил эксперт, малые пехотные группы РФ проникли западней дороги Р-79, в районе Мирного и южнее Тищенковки.
“Они пытаются сейчас закрепиться на этой местности. То есть по сути они не только инфильтровались в Купянск, но и пытаются создать зону так называемой безопасности северо-западнее города для того, чтобы улучшить устойчивость своих малых пехотных групп в городе”, — подытожил Машовец.
Напомним, 20 октября аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвинулись в Купянске и Волчанске. По их информации, в Купянске противник продвинулся на юг сразу в двух местах, почти до Харьковской улицы, то есть находится уже в центре. В Волчанске россияне якобы также продвинулись южнее. Указанная информация Генштабом ВСУ не подтверждена.
Читайте также: ВСУ могли вернуть территории на трех направлениях Харьковщины – ISW
