Драпатый снова спасает Харьковщину: обзор фронта

СОУ добились прогресса в Купянске. «Пожар» там гасит генерал-майор Михаил Драпатый. Подробности – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

О продвижении врага на разных участках Харьковщины информируют осинтеры проекта «DeepState» и Института изучения войны. По данным DeepState, враг двигался в приграничной области Купянского района: в районе Каменки, что на правом берегу Оскола, и приграничного села Бологовка. Осинтеры также сообщали о продвижении оккупантов в сторону Боровой – возле села Боровская Андреевка. В конце недели одновременно украинские и американские аналитики отметили успехи захватчиков на Волчанском направлении. Институт изучения войны писал о подтвержденных продвижениях в южной части Волчанска. DeepState – о тревожных событиях в районе сел Прилипка и Цегельное. В то же время, положительные оценки все чаще раздаются относительно действий Сил обороны Украины в Купянске и вокруг города. Аналитики подтверждают оценки официальных источников относительно постепенной стабилизации ситуации на направлении, которое казалось наиболее опасным и даже стало поводом для громких заявлений российского диктатора Путина.

СОУ «разбираются» с Купянском

«Российские планы по прорыву в центр города сейчас терпят неудачу, — прокомментировал события в Купянске в эфире нацмарафона Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил. — Более того, там есть повод для осторожного оптимизма относительно того, что даже в северных районах, где они пытались концентрировать свои силы, им сейчас немного не по себе. По ним было нанесено несколько точных и тяжелых ударов, в результате чего их наступление там сейчас притормозилось. Сейчас они больше пытаются быстрее обходить город, чем по-прежнему напрямую пытаться прорываться из северных районов в центр. Ситуация непростая, безусловно непростая, тем не менее той легкой прогулки, на которую они надеялись, там нет. Уже нет, чем подтвердить слова российского лидера Владимира Путина о якобы каком-то окружении. Если кто-то там и попадет в окружение, то это точно будут не украинские силы».

Заявление официального представителя группировки не выглядит традиционным в последние месяцы «успокоением». Ведь про стабилизацию ситуации в Купянске информируют уже и аналитики «Информационного сопротивления». В течение длительного времени они были очень осторожными или даже депрессивными в оценках событий в городе.

«Есть информация о, скажем так, воздействии Вооруженных Сил Украины по общей дирекции Малая Шапковка — Кондрашовка и западней дороги Купянск – Двуречная, Р-79, с целью, насколько я понимаю, прижать к реке и отрезать вот это вклинение противника на территорию города Купянск, в северной части и в центральной, — отметил военный обозреватель «Информационного сопротивления Константин Машовец. — Кроме того, ВСУ продолжают удерживать восточную часть города и южную. Подразделения 6-й армии противника, судя по всему, в течение крайних недель испытывают определенные трудности с усилением своих передовых штурмовых подразделений».

Коллега Машовца Александр Коваленко подытожил: «Можно заключить, что стабилизационные действия были проведены успешно, и в дальнейшем будет наконец проведена нейтрализация Кондрашовки, Радьковки и Голубовки как основного плацдарма для накопления российских оккупантов. Это личное мое мнение. Что на самом деле будет происходить, увидим. Но то, что есть понимание количества присутствующих в Купянске сил противника, а также что делать дальше, это, безусловно, радует. И можно положительно смотреть на ситуацию».

Драпатый снова «тушит пожар»

Отметим, что изменения в результатах действий сил обороны в Купянске произошли после переформатирования командования на этом направлении. В начале октября Генштаб ВСУ информировал о ликвидации ОСГВ «Днепр» (бывшая – «Хортица»). Это стратегическое управление отвечало за значительный участок фронта – на Донбассе и на востоке Харьковщины. Тогда же стало известно – бывший командующий ОСГВ «Днепр» генерал-майор Михаил Драпатый останется руководителем Группировки объединенных сил.

А сами объединенные силы будут отвечать за оборону Харьковской области и близлежащих территорий. Аналитики отмечали: Драпатого назначили «тушить пожар» в Купянске. В частности, Александр Коваленко подчеркнул: этот генерал известен тем, что руководил самыми успешными стабилизационными действиями по самым критическим направлениям. В Харькове этот командующий хорошо известен. Весной 2024 года, когда россияне во второй раз перешли границу на севере и двигались в сторону областного центра, именно Драпатого экстренно назначили возглавить тактическую группировку «Харьков». Ситуацию тогда стабилизировали. Оккупанты так и не смогли добраться до Липцев и выйти на высоты, с которых могли бы бить артиллерией по Харькову.

Тревога под Волчанском: помог ли удар по Белгородской дамбе

Одновременно с положительными данными из Купянска поступают и более тревожные – из-под Волчанска. Напряженные бои в этом городе и его окрестностях продолжаются уже полтора года. Однако долго казалось, что враг только теряет здесь силы и личный состав, но не может сдвинуть линию фронта. Сейчас все осинтеры сходятся в оценках, что у оккупантов есть продвижение – и на юге самого Волчанска, и в его окрестностях.

В том числе враг уже длительное время присутствует на южном берегу реки Волчья. Силы обороны Украины пытаются противодействовать намерениям захватчиков, нарушая их логистику. И в этом направлении самым обсуждаемым мероприятием стал удар по Белгородской дамбе. Из-за повреждения этого сооружения из водохранилища на российской территории вода пошла в Северский Донец. Это привело к разливу этой реки и ее притоков, в частности, Волчьей. Однако оценки результативности этих действий СОУ разнятся.

«128-я бригада противника пыталась активно наступать в районе маслоперерабатывающего завода, тут вот, на Синельниково они пробивались вот в этот район. Но пока возникли сложности с материально-техническим обеспечением, логистикой своих передовых штурмовых подразделений у противника, поэтому он приостановил активные действия», — сообщил Машовец.

Коваленко считает, что радикально на ситуацию разлив рек не повлиял.

«Это правда, логистика там у них испытывала серьезные проблемы, но все же они смогли переждать этот момент разлива воды, увеличения уровня воды и соответственно продолжили свои тактического уровня продвижения», — говорит военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления».

В Силах обороны между тем отмечают: скоро к проблемам с логистикой из-за разлива рек у врага добавится еще один фактор – отсутствие так называемой «зеленки». То есть падение листьев с деревьев, что уменьшит возможности укрываться в лесистой местности и посадках.

«Наше счастье, что эта история с Белгородской дамбой им это продвижение сильно усложнила. Она просто подтопила позиции отдельных российских бригад, до пяти бригад, и это, безусловно, сорвало некоторые их планы, тем более что сейчас уже, к счастью, уже почти нет «зеленки». Ну, еще остается, но почти скоро будет полностью отсутствовать, и это усложнит ту тактику, которую россияне применяют по всей линии разграничения. Но, тем не менее, их там много, и учитывая их преимущество в живой силе, в артиллерии и в боеприпасах, они пытаются все это реализовать, поэтому Волчанск сейчас — точка напряжения», — прокомментировал спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне убивают гражданских: как спастись

Российское «освобождение» на Харьковщине уже традиционно сопровождается военными преступлениями. Об очередных циничных действиях оккупантов на этой неделе сообщили десантники 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ВСУ. Операторы вражеских FPV-дронов атаковали двух гражданских и собаку в селе Кругляковка на левобережье Купянщины.

При этом жертвы оккупантов шли с белым флагом, подчеркивая свой мирный статус. И этот флаг хорошо виден на видео с дрона, которое сами же захватчики и слили в сеть. В преступлении они попытались обвинить Силы обороны Украины. Однако неудачно. Харьковская областная прокуратура уже приступила к расследованию убийства российской армией гражданских. Тем временем областные власти уговаривают людей на прифронтовых территориях эвакуироваться. Пока это единственная реальная возможность спасти свою жизнь.

«В сутки в среднем вывозим более 50 человек, – комментирует начальник ХОВА Олег Синегубов. – К сожалению, вывозим семьи с детьми. Почему я говорю «к сожалению», потому что детей мы должны были эвакуировать раньше. У нас была соответствующая информация, что все эвакуированы. Но действительно, когда эвакуируем детей, это свидетельствует о том, что люди каким-то образом кое-где вернулись. Каждая эвакуация – действительно как спецоперация. И все же мы реагируем на каждое обращение. Люди могут обратиться по любому удобному каналу связи или линии «101», «102», или на нашу «горячую линию» ОВА, или любым другим способом сообщить, что им нужна эвакуация и в течение одних-двух суток мы сможем этот процесс реализовать».