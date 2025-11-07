Live

В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)

Украина 11:20   07.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты) Фото: Генштаб ВСУ

Утром 7 ноября авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага на Южно-Слобожанском направлении. 

Так, по информации аналитиков, россияне продвинулись на севере от Прилипки. Населенный пункт расположен на юго-западе от Волчанска.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что второй день подряд оккупанты продвигаются в районе Волчанска. Об этом сообщали аналитики Института изучения войны, Однако, отмечали эксперты, продвижение ВС РФ – незначительное.

А накануне, 6 ноября, эксперты ISW рассказали о продвижении российских войск к трассе Т-2104 Волчанск-Чугуновка в южной части Волчанска.

Читайте также: Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 11:41
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
07.11.2025, 01:25
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)
В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)
07.11.2025, 11:20

Новости по теме:

28.10.2025
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту
20.10.2025
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
02.10.2025
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
26.09.2025
Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState
18.09.2025
РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 11:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 ноября авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага на Южно-Слобожанском направлении. ".