В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 7 ноября авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага на Южно-Слобожанском направлении.
Так, по информации аналитиков, россияне продвинулись на севере от Прилипки. Населенный пункт расположен на юго-западе от Волчанска.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что второй день подряд оккупанты продвигаются в районе Волчанска. Об этом сообщали аналитики Института изучения войны, Однако, отмечали эксперты, продвижение ВС РФ – незначительное.
А накануне, 6 ноября, эксперты ISW рассказали о продвижении российских войск к трассе Т-2104 Волчанск-Чугуновка в южной части Волчанска.
Читайте также: Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 11:20;