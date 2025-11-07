В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)

Утром 7 ноября авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага на Южно-Слобожанском направлении.

Так, по информации аналитиков, россияне продвинулись на севере от Прилипки. Населенный пункт расположен на юго-западе от Волчанска.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что второй день подряд оккупанты продвигаются в районе Волчанска. Об этом сообщали аналитики Института изучения войны, Однако, отмечали эксперты, продвижение ВС РФ – незначительное.

А накануне, 6 ноября, эксперты ISW рассказали о продвижении российских войск к трассе Т-2104 Волчанск-Чугуновка в южной части Волчанска.