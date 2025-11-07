ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что на геолокационных кадрах зафиксировали изменения на Южно-Слобожанском направлении.

Таким образом, россияне вновь захватили часть новых земель в южной части Волчанска. Однако, отметили эксперты, продвижение ВС РФ – незначительное.

Тем временем на других участках фронта в Харьковской области ситуация стабильная. И несмотря на заявления врага об успехах – изменений эксперты не зафиксировали.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Синельниково и продвинулись к Тихому (оба к северо-востоку от Харькова). Также российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись близ Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

Также не подтверждают в ISW и данные врага о якобы продвижении в Купянске, около Мирового и Соболевки.